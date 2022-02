Dúvidas sobre o processo podem ser enviadas para o e-mail: [email protected] - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2022 23:27

Macaé - As matrículas da rede pública municipal de Educação, para quem já fez as três primeiras fases, terminam nesta quarta-feira (23). Os pais ou responsáveis legais por estes estudantes e/ou os próprios alunos, se forem maiores de idade, deverão comparecer às escolas municipais de destino com documentos específicos. O procedimento segue os protocolos sanitários e o uso da máscara é obrigatório. As dúvidas sobre o processo podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]

Para a matrícula devem ser fornecidos os seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento; certidão de casamento ou documento oficial, que a substitua, original; cópia da carteira de identidade para estudantes maiores de idade; original e cópia do CPF; e foto 3x4.

Também devem ser apresentados comprovante de residência (recibo de conta de água, luz ou outra correspondência); original do laudo clínico, em caso do candidato necessitar de atendimento educacional especializado; além do cartão do Bolsa Família, caso o estudante seja beneficiário do programa; original e cópia do cartão do SUS; original da declaração de escolaridade ou protocolo do curso; e documentos de identificação dos responsáveis (original e cópia).