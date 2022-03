A PM apreendeu 47 vidros de lança perfume grande e 35 vidros de lança perfume pequeno, no bairro Bela Vista, em Macaé-RJ - Divulgação/PM

A PM apreendeu 47 vidros de lança perfume grande e 35 vidros de lança perfume pequeno, no bairro Bela Vista, em Macaé-RJDivulgação/PM

Publicado 28/02/2022 17:13 | Atualizado 28/02/2022 17:15

Macaé - A madrugada deste domingo (27) de Carnaval foi de muito trabalho para as equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em Macaé - RJ. Entre as ocorrências registradas, um casal chamou a atenção do Grupo de Ações Táticas (GAT), por volta de 01h.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), equipes em diligência na Rua Margarida da Conceição, no bairro Bela Vista, tiveram sua atenção voltada para um casal, em situação suspeita. Na abordagem, não foi achado nada de ilícito com a mulher (23); mas com o homem (22), que já possuía anotação por tráfico de drogas, foi encontrado dois vidros de lança perfume.



A PM relatou que, a mulher pediu para voltar para sua residência - na Vila Olinda - e permitiu a vistoria do local, informando ainda que, na geladeira da casa continha mais substâncias de lança perfume, quais pertenciam ao seu parceiro. Foi apreendido 47 vidros de lança perfume grande e 35 vidros de lança perfume pequeno.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia Civil (123ªDP), autuados no crime de tráfico de drogas e liberados para responder em liberdade. Ninguém ficou ferido.