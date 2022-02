Lembrando que, neste período, os serviços operacionais envolvendo o recolhimento e tratamento de esgoto seguem sem interrupção - Divulgação

Publicado 24/02/2022 12:26 | Atualizado 24/02/2022 12:27

Macaé - Em função do período de Carnaval, a Loja da BRK, no Centro de Macaé, não funcionará na próxima segunda (28/02) e terça-feira (1º/03), retornando com os atendimentos às 13h na Quarta-feira de Cinzas. Nestes dias, para agendamento de atendimento presencial, assim como a solicitação de emissão de 2ª via da conta, histórico de faturas, notificação sobre problemas relacionados aos serviços prestados pela concessionária, entre outras demandas, poderão ser realizadas pelos canais digitais da BRK.

São eles: a agência virtual e o aplicativo “Minha BRK”; o site brk.com.br/macae e o telefone 0800 771 0001, que funcionam 24 horas. Já o atendimento por mensagens no WhatsApp, pelo número (11) 99988-0001, também seguirá o recesso de Carnaval, voltando a partir do próximo dia útil (02/03), ao meio-dia.

Lembrando que, neste período, os serviços operacionais envolvendo o recolhimento e tratamento de esgoto seguem sem interrupção, visto que estas são atividades essenciais para a garantia da saúde da população.