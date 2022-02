A pesquisa foi feita pela Federação de Conventions e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, que atualmente conta com 22 escritórios de Conventions nas principais cidades/regiões turísticas do estado - Divulgação

Publicado 25/02/2022 13:01 | Atualizado 25/02/2022 13:12

Rio de Janeiro - Mesmo que na maioria das cidades as tradicionais festividades de carnaval não aconteçam devido aos decretos que proíbem eventos para restringir a contaminação do Covid 19, o estado do Rio de Janeiro tem a estimativa de 71% de ocupação para a rede hoteleira no feriado de Carnaval.



A pesquisa foi feita pela Federação de Conventions e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, que atualmente conta com 22 escritórios de Conventions nas principais cidades/regiões turísticas do estado.

A média para as cidades do interior é de 71,5%, já na capital é de 85%. Os destinos mais procurados do interior para esse feirado são Guapimirim com 90%, Vale do Café 89%, (região que contempla as cidades de Vassouras, Miguel Pereira, Mendes, Paulo de Frontin, Valença e Paty de Alferes), Rio das Ostras com 85%, Rio bonito 80%, Arraial do Cabo 80% , Búzios 80%, Saquarema 80%, Cabo frio 80% podendo chegar a 95%, Paraty 75%, Maricá 59%, Nova Friburgo com 55%, Visconde de Mauá 55%, podendo chegar a 80% e Teresópolis com 50%. Já Macaé tem expectativa de 100% devido as empresas de offshore e turistas de lazer.



Uma cidade pouco conhecida é Santa Maria de Madalena que chega a receber até 20.000 turistas neste período devido as festividades, porém esse ano com o decreto que proíbe eventos, a cidade vai oferecer passeios ligados a natureza, como trilhas , cachoeiras e almoços nas fazendas e está com uma taxa de ocupação de 40%.



As cidades serranas sofreram essa queda na procura, devido as chuvas que ocorreram em Petrópolis. Os presidentes do CVBs das outras localidades serranas como Teresópolis, Nova Friburgo e Visconde de Mauá frisam que essas cidades não tiveram nenhum problema e que estão prontas para receber turistas.



Já Petrópolis que é uma das cidades mais procuradas nos feriados, estará com parte da sua hotelaria funcionando nos distritos de Itaipava , Brejal, Secretário e Araras. As lojas do centro histórico tem a previsão de voltar parcialmente a funcionar nesta quinta-feira dia 24 de fevereiro de 2022. O centro da cidade já está limpo e em breve a cidade estará pronta para receber mais visitantes.



Muitas cidades não terão os tradicionais festejos de carnaval, porém estão com os pontos turísticos e passeios funcionando. As cidades também continuam com restrições devido a pandemia do Covid 19 e são recomendáveis o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e muitos estabelecimentos exigem comprovante de vacinação.



Para Guilherme Abreu, Presidente da FC&VBRJ, “Este resultado vem a calhar com todo trabalho voltado ao bem receber do Estado do Rio de Janeiro, sem falar das belezas que cada município contempla em seu particular que encanta a cada visitante. Todos estão de parabéns no que tange ao bem receber e o cuidado com seus destinos.”

Para saber mais informações de passeios em todo o estado e quais pontos turísticos estarão funcionando é só entrar no site dos conventions locais.

Pesquisa realizada em 23/02/2022.