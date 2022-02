O município de Macaé é rico por natureza. A cidade é cercada por praias, montanhas, cachoeiras, ilhas, fauna e flora viva. - Divulgação

O município de Macaé é rico por natureza. A cidade é cercada por praias, montanhas, cachoeiras, ilhas, fauna e flora viva.Divulgação

Publicado 25/02/2022 17:13

Macaé - Com as medidas de prevenção ao coronavírus ainda em vigor, muitas pessoas optaram por viajar para destinos próximos ou explorar seu próprio município. É o caso do macaense Andrews Carvalhaes (31), que vai aproveitar para revisitar as belezas naturais do Arquipélago de Sant'Anna, e apresentar o paraíso aos amigos do trabalho.

Andrews Carvalhaes vai aproveitar o Carnaval para revisitar as belezas naturais do Arquipélago de Sant'Anna, e apresentar o paraíso aos amigos do trabalho Reprodução Instagram

Pensando em facilitar os passeios turísticos na cidade, o Macaé Convention & Visitors Bureau divulgou recentemente várias opções radicais, relaxantes e culturais da região, que podem ser feitas a partir deste sábado (26) - pré Carnaval, até o dia 2 de março - 4ª feira de Cinzas, de acordo com as programações das empresas de turismo associadas.A Adventure Radical Sana Tour, por exemplo, montou alguns pacotes específicos para o feriado e recesso carnavalesco, como: Passeio de Jeep para visitar o Circuito das Águas no Sana (R$ 155); Escalada para a Pedra do Frade para contemplar o nascer do sol (R$ 275); Passeio de Bicicleta passando por cinco pontos turísticos, finalizando na Lagoa de Imboassica, para contemplar o pôr do sol (R$ 50); Subida noturna no Peito do Pombo (R$ 125) e Rafting no Rio Macaé (R$ 156). Interessados podem agendar a aventura e ter mais informações no (22) 98858-5466 e @adventureradicalsana A Digão Tur promove excursões para o Circuito das Águas, no Sana (R$ 80 com transporte incluso) e passeios para as ilhas do Arquipélago de Sant'Ana (R$ 60). As vagas podem ser reservadas (22) 99807-1310 e @digaotur Para aqueles que curtem trilhas, o Vavá Trilhas organiza e guia pequenos grupos até destinos paradisíacos, como a Cascata de São Miguel (R$ 60) e a Cachoeira do Ofurô (R$ 40), consideradas nível leve, com apenas 40 minutos de caminhada; E também à Cachoeira da Roda, em Glicério (R$ 50) e Canyon Trapiche (R$ 40), com uma hora de caminhada - nível médio -, onde as águas são mornas e relaxantes. Também existe a opção do Passeio de 4x4, passando por Bicuda Grande, Bicuda Pequena, Boa Alegria, Frade, Glicério e Trapiche, visitando três lindas cachoeiras (R$ 150). Para embarcar em um desses programas, basta fazer contato pelo (22) 98826-0701 ou @vavatrilhasmacae Também têm opções para os amantes da fauna e flora, a empresa Jurubatiba Turismo organiza passeios, com condutor local, visitando o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, passando por quatro lagoas: Lagoa da Garça, Lagoa Paulista, Lagoa Encantada e Lagoa de Carapebus, com parada para banho. Interessados na rota podem optar pela caminhonete ou pelo caminhão. Com saída da Praia de João Fernandes em Quissamã (R$ 70), e também com ponto de partida de Macaé (R$ 150 - transporte incluso). Mais informações no (22) 99775-6515 e @jurubatibaturismo As dicas para quem for curtir os belos destinos de Macaé são: sempre usar roupas leves, levar protetor solar, água e lanches saudáveis. Lembrando que o valor das tarifas de cada passeio é individual e que horários e roteiros podem mudar de acordo com a previsão do tempo.“Nosso objetivo é fomentar o turismo de forma saudável, divertida e acessível. Naturalmente falando, somos ricos e abençoados pelas praias, cachoeiras e presenteados com um dos mais lindos pores do sol”, enfatizou Fernanda Costa, turismóloga do Macaé Convention.