De acordo com a Polícia, com o segundo elemento foi encontrado uma sacola contendo material entorpecente, sendo: 48 cocaínas de R$ 25; 48 pedras de crack; 41 tabletes de maconhaDivulgação/PM

Publicado 28/02/2022 16:49 | Atualizado 28/02/2022 17:04

Macaé - A Polícia Militar (PM) prendeu neste domingo (27) dois homens por tráfico de drogas, no local conhecido como "Beco da Cíntia". O flagra aconteceu por volta das 23h, na Rua Margarida da Conceição dos Santos, na comunidade dos Cajueiros, em Macaé-RJ.



Segundo a PM, as guarnições estavam em patrulhamento de rotina pela comunidade dos Cajueiros, quando teve atenção voltada para um indivíduo saindo do 'Beco da Cíntia'. Ao abordá-lo, foi encontrado um sacolé de cocaína. Logo, as equipes policiais entraram no beco, onde foi localizado outro homem.

De acordo com a Polícia, com o segundo elemento foi encontrado uma sacola contendo material entorpecente, sendo: 48 cocaínas de R$ 25; 48 pedras de crack; 41 tabletes de maconha. Após a abordagem, o meliante confessou que tinha acabado de chegar no local para praticar traficância. Ainda segundo a PM, o traficante já é conhecido na comunidade, por fazer parte do crime.

Os dois elementos foram encaminhados à 123ª DP para apreciação dos fatos. O primeiro indivíduo abordado, de 19 anos, foi ouvido e liberado, o segundo, 26 anos, permaneceu preso com anotação por tráfico de drogas. Ninguém foi ferido. As drogas foram apreendidas.