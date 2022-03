Interessados em concorrer às vagas anunciadas pela Prefeitura de Macaé, podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), na Barra de Macaé - Divulgação/João Barreto

Interessados em concorrer às vagas anunciadas pela Prefeitura de Macaé, podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), na Barra de MacaéDivulgação/João Barreto

Publicado 03/03/2022 10:40 | Atualizado 03/03/2022 10:42

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, está com 246 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. São oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e ambos os sexos.

Os interessados em concorrer às vagas podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), na Barra de Macaé, das 8h às 17h. Caso não encontre uma vaga que se encaixe no seu perfil, o candidato pode fazer o seu cadastro de forma online.

Dentre as vagas oferecidas estão: ajudante de cozinha, assistente técnico, auxiliar de plataforma com CESS, calceteiro, caldeireiro escalador (Irata Brasil, Aneac ou Abendi), caseiro, eletricista de veículos leves e pesados, instrumentista tubista, mecânico de bicicleta, operador de munk, padeiro, pedreiro, recepcionista, saloneiro, vendedor externo, vendedor interno, entre outros.

A lista completa com as vagas de emprego está disponível no site oficial da prefeitura. O cidadão deve ficar atento aos canais oficiais do governo.