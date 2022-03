O edital completo do Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio Remunerado da Prefeitura de Macaé pode ser acessado pelo portal: macae.rj.gov.br - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 03/03/2022 10:49

Macaé - A Prefeitura de Macaé divulgou o edital 002/2022 para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), para preenchimento de vagas para o Programa de Estágio Remunerado na Administração Pública. A pré-inscrição será gratuita e terá início no dia 7 de março e segue até o dia 11 do mesmo mês e deverá ser feita por meio do site oficial: www.macae.rj.gov.br

Serão oferecidas ao todo 124 vagas, para acadêmicos das áreas de Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo); Arquitetura e Urbanismo; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Comunicação Social; Direito; Economia; Educação Física (Técnico de Esportes); Engenharia Petróleo, Agrônoma;Ambiental, Florestal. Civil, Química); Fisioterapia; Gestão Ambiental; Jornalismo; Medicina Veterinária; Meteorologia; Nutrição, Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Serviço Social; Sistemas de Informação; Técnico Agrícola; Técnico em Administração, Técnico em Informática; Técnico em Contabilidade Técnico em Redes de Computadores e Turismo.

Os candidatos deverão ficar atentos às datas de confirmação da pré-inscrição, marcada para o período de 15 a 17 de março, com o comprovante da pré-inscrição impresso, no horário de 9h às 16h, na Cidade Universitária, munidos dos seguintes documentos: identidade, CPF, entre outros documentos exigidos no edital.

Para concorrer a uma vaga, os candidatos terão que realizar uma prova objetiva e o conteúdo programático está disponível no anexo do edital.