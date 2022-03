'Boneca' possui uma extensa ficha suja com o crime: com sete anotações por homicídio qualificado e uma por ameaça - Divulgação

Publicado 05/03/2022 18:25 | Atualizado 05/03/2022 18:27

Macaé - A Polícia Militar (PM) prendeu nesta sexta-feira (4), um homem de 40 anos foragido da justiça. Conhecido como “boneca”, o meliante foi encontrado na Av. Náutica, no bairro Fronteira, em Macaé-RJ.

De acordo com o boletim de ocorrência policial, na hora da abordagem não foi encontrado nada de ilícito. 'Boneca' foi conduzido à 123ª DP (Macaé) e na delegacia os agentes constataram que ele tinha uma extensa ficha suja com o crime: com sete anotações por homicídio qualificado, uma por ameaça e estava evadido do sistema prisional.



Diante dos fatos ele foi conduzido à 128ª DP (Rio das Ostras), onde permaneceu preso.