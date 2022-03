As atrações musicais com o grupo Swing & Simpatia, cantor Bira Bello, duplas Carlão e Veronica Vox, Rafa & Ronan e DJ Marvin Rezende vão completar a alegria do festival - Divulgação

As atrações musicais com o grupo Swing & Simpatia, cantor Bira Bello, duplas Carlão e Veronica Vox, Rafa & Ronan e DJ Marvin Rezende vão completar a alegria do festivalDivulgação

Publicado 05/03/2022 17:47

Macaé - O público que é fã de churrasco e chopp gelado poderá participar neste domingo (6), do maior festival de chopp da Região dos Lagos. A terceira edição do Robusto BBQ será das 11h às 20h, no espaço Armazém, localizado na Imboassica, em Macaé/RJ.

O evento promete movimentar o setor gastronômico e cervejeiro, que além de ser Open Chopp e Open Food Grill, também terá atrações musicais. O grupo Swing & Simpatia, o cantor Bira Bello, as duplas Carlão e Veronica Vox, Rafa & Ronan e o DJ Marvin Rezende vão completar a alegria do festival.

Com área kids, animadores e personagens animados, as crianças também irão se divertir, enquanto os pais passeiam e provam os quitutes dos mais de 20 expositores.

O Open Chopp terá: ipa, pilsen, vinho, refrigerante e água. E no Open Food Grill, serão 11 estações de assado: Fogo de Chão, Varal/Linguiça, Parrilla, Pitsmoker, Buffalo Wings, Arroz Caldoso, Peixe Pranchado, Panceta Frita, Burger, Pão de Alho e Girl Power, mais acompanhamentos.

Uma das empresas macaense com presença confirmada no evento é o ‘Churrasco do Vô’, que trará variedades de linguiças e mantas recheadas em parceria com a marca Linguiça Carioca. Linguiças especiais com sabores ainda desconhecidos pelo grande público, estarão disponíveis para quem quiser experimentar e se deliciar, como as de: camarão com queijo gorgonzola , bacalhau, quibe com queijo coalho, frango com bacon, pernil com provolone, cupim com cheddar etc. Além disso, outro sucesso presente serão as mantas: costela com 4 queijos, cupim com cheddar, pernil com 4 queijos e muito mais.

O ingresso individual dá direito a pulseira de entrada e uma caneca de 400ml. E, pode ser adquirido pelo WhatsApp: 22 99977-7076

De acordo com o organizador do evento, João Bogéa, “o Robusto BBQ Chopp Festival nasceu com o objetivo de mudar a percepção das pessoas, de que é preciso pagar caro, para comer e beber bem, em festas e restaurantes”.

“O festival une duas coisas: traz variedades de assados e chopes, tudo a vontade, por 9 horas inteiras de evento”, completou João.

O espaço Armazém fica na Estrada Hélio Rosa dos Santos, s/n, Imboassica. O estacionamento é particular.