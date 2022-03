Destinado a profissionais do cicloturismo, ciclologística e pessoas que queiram empreender com a bike, a formação gratuita busca estimular a cultura da bicicleta como forma de geração de renda - Divulgação

Destinado a profissionais do cicloturismo, ciclologística e pessoas que queiram empreender com a bike, a formação gratuita busca estimular a cultura da bicicleta como forma de geração de rendaDivulgação

Publicado 07/03/2022 16:00

Macaé - O Pedala Macaé, projeto desenvolvido em Macaé, Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto Aromeiazero com o apoio da Ocyan, está com vagas abertas para o Viver de Bike. As inscrições vão até o dia 7 de abril.

Destinado a profissionais do cicloturismo, ciclologística e pessoas que queiram empreender com a bike, a formação gratuita busca estimular a cultura da bicicleta como forma de geração de renda, fortalecimento da economia local, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida para macaenses, de todos os gêneros, maiores de 18 anos.

Serão ministradas aulas sobre mecânica básica de bicicleta, como pedalar com segurança na cidade, empreendedorismo e gestão financeira. Com vagas limitadas, o curso de 30 horas é semipresencial e será realizado de 03 de maio a 07 de junho, das 19h às 22h, na plataforma online e C.M. Polivalente Anísio Teixeira, localizada na Rua Jesus Soares Pereira, Cajueiro, Macaé.

As inscrições poderão ser efetuadas por meio do site: https://www.aromeiazero.org.br/viverdebike . A escolha será feita a partir de análise socioeconômica, e mulheres, pessoas negras, pardas, indígenas, e LGBTQIA+ têm preferência na seleção. Os participantes que concluírem a formação, receberão uma bicicleta reformada por eles mesmos durante as aulas como diploma, além do certificado de conclusão do curso.

Vale ressaltar que o Pedala Macaé vem sendo promovido desde junho de 2021 na região e, através do Viver de Bike, já formou 39 alunos. Muitos começaram a enxergar a bicicleta como uma potente ferramenta de geração de renda e uma possível aliada para continuidade do sonho de empreender, como é o caso do Erooh Fernandes. O curso aprimorou suas ideias sobre empreendedorismo.

“Estou montando uma loja de salada e sucos naturais, estava preocupado em saber como iria realizar as entregas. Saio do curso com muitas ideias de como fazer isso”, comenta ele.



O Viver de Bike faz parte de uma série de ações que foram e serão realizadas através do projeto “Pedala Macaé”, Saiba mais através do site do Instituto: https://www.aromeiazero.org.br/pedalamacae

Sobre o Pedala Macaé

O projeto Pedala Macaé tem o intuito de promover a bicicleta como ferramenta de geração de renda, cidadania, fortalecimento de economias locais e melhorias na qualidade de vida. Além do Viver de Bike, conta também com o Rodinha Zero, que busca incentivar a bicicleta como ferramenta de desenvolvimento integral para crianças de 4 a 6 anos, fomentando o seu uso por meio de atividades dentro e fora da escola, a campanha Bike Parada Não Rola, que consiste em recolher bicicletas sem uso em condomínios para serem utilizadas em projetos sociais desenvolvidos em Macaé. Para este ano o projeto traz novidades como: a Bike-a-Tona, maratona de inovação social e a abertura de um Hub, espaço dedicado à bicicleta e ao meio ambiente que fará programações nessas temáticas durante todo o ano.

Sobre o Aro

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Os projetos contam com patrocínio de empresas e pessoas físicas, além de leis de incentivo, sendo grande parte das ações em periferias e comunidades vulneráveis. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis.