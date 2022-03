A exposição aborda também uma linha do tempo sobre momentos marcantes na história das mulheres, tendo ainda uma parte dedicada a uma explicação sobre as diferenças do feminismo e machismo - Divulgação

A exposição aborda também uma linha do tempo sobre momentos marcantes na história das mulheres, tendo ainda uma parte dedicada a uma explicação sobre as diferenças do feminismo e machismoDivulgação

Publicado 08/03/2022 16:27 | Atualizado 08/03/2022 16:37

Macaé - Nesta passagem do Dia Internacional da Mulher (dia 8 de março), o Shopping Plaza Macaé presta uma expressiva homenagem à mulher inaugurando a exposição “A mulher que pode mudar o mundo”. A mostra lembra a longa luta da mulher por igualdade de direitos, seus desafios e vitórias na sociedade.

Segundo o Coordenador de Marketing do Shopping Plaza Macaé, Rafael Papa, a mostra acontece durante todo o mês de março (de 8 a 31) oferecendo informações, interação e beleza ao público em geral, mas principalmente às mulheres. A exposição aborda também uma linha do tempo sobre momentos marcantes na história das mulheres, tendo ainda uma parte dedicada a uma explicação sobre as diferenças do feminismo e machismo, e outra explicando a origem do dia 8 de março, além de imagens sobre mulheres que fizeram história.

“A mulher que pode mudar o mundo! é uma exposição que tem como foco enaltecer a história de luta feminina ao longo dos anos. Preparamos este evento para que seja ao mesmo tempo educacional, bonito e interativo com espelho para fotografar”, declarou Rafael Papa, acrescentando que a expressividade da mulher é reconhecida, em que ela lindamente mostra a sua competência e vem conquistando lugar de destaque na sociedade.

A criadora da arte da exposição, a artista plástica Karoll Castro, ressalta a sua satisfação em participar desse projeto do Shopping Plaza Macaé. “Pra mim foi uma honra participar de um evento que, mais do que informar e expor fatos, valoriza de forma clara o movimento das mulheres ao longo da história. Momentos como esses inseridos no cotidiano popular nos fazem lembrar que nada do que temos hoje nos foi garantido desde sempre e outras mulheres tiveram que lutar para que esses direitos pudessem ser garantidos. Como artista e mulher é incrível fazer parte de um espaço assim preparado para contar nossa história”, disse.

E o Coordenador de Marketing conclui lembrando que a luta da mulher continua, já que, apesar de sua participação expressiva no mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem com a desigualdade de salários e oportunidades.