A unidade também aplica a vacina antirrábica em caso de emergência - Divulgação/Mauricio Porão

Publicado 10/03/2022 18:02 | Atualizado 10/03/2022 18:03

Macaé - As pessoas que precisam completar o esquema vacinal de doses que pertencem ao Calendário Nacional de Vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde podem procurar a Casa da Vacina, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. O atendimento é direcionado ao público infantil, adulto e gestante.

A Casa da Vacina também segue como referência para a imunização contra a Covid-19 (Primeira Dose, Segunda Dose e Dose de Reforço) para o público geral acima de 12 anos, além das crianças de 5 a 11 anos. A unidade também aplica a vacina antirrábica em caso de emergência.

“A vacinação é uma das medidas mais importantes para a prevenção de diversas doenças. Por isso, é necessário que os pais e responsáveis verifiquem a Caderneta de Vacinação das crianças e completem o esquema vacinal, de acordo com o calendário de imunização do Ministério da Saúde. Gestantes também devem ficar atentas”, ressalta Mariana Gulão, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.