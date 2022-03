Dias de manifestação pela igualdade de direitos civis das mulheres tiveram início em 1913. Mas apenas em 1975 o dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas - Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:27 | Atualizado 08/03/2022 18:29

Macaé - 'Em mulheres me inspiro, por mulheres eu luto'. Não foi à toa que a Prefeitura de Macaé escolheu este lema para a campanha comemorativa do Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. As mulheres são 68% dos 15.718 funcionários públicos municipais. Elas são maioria entre aqueles que prestam os diversos serviços essenciais aos cidadãos de Macaé. As mulheres estão presentes em todas as secretarias; como Educação, Saúde, Administração, e à frente de pastas da gestão municipal. De mulheres e para as mulheres; filhas, mães, esposas, amigas, profissionais, vêm a inspiração e as lutas por políticas públicas humanizadas.

O secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristofanis Quirino dos Santos, representando a Prefeitura, prestou sua homenagem às 10.648 servidoras municipais. " É necessário reconhecer a importância da mulher em nosso município, das nossas servidoras, aquelas que contribuem diariamente para oferecer ao nosso cidadão o melhor atendimento, o melhor serviço. Donas de sensibilidade e de grande força, são as mulheres que todos os dias fazem desse mundo um lugar melhor. Às servidoras do Município de Macaé dedicamos este momento. Que elas possam com sua força e sabedoria nos impulsionar para um futuro mais próspero".

Já a coordenadora Especial de Recursos Humanos, Salomé Oliveira Miranda, ressaltou que mulheres vêm gerenciando equipes e projetos da gestão pública e não apenas dando suporte às ações. "Valorizamos a capacitação técnica, a dedicação, o aprimoramento profissional e o compromisso. Homens e mulheres formam uma força complementar de trabalho, sem segregação. Com esta harmonização prestamos o cuidado à população".

Servidoras e servidores elaboraram uma programação especial, que se estenderá durante todo o mês de março, alusiva ao Dia da Mulher. Ela envolve diversas secretarias e o apoio de órgãos públicos presentes no município. Entre as ações está o lançamento do serviço itinerante do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamin (Ceam), 'Ceam Itinerante'. Os eventos programados têm a finalidade de discutir o papel da mulher na sociedade e lembrar de lutas e conquistas para o reconhecimento do seu valor social.

Dias de manifestação pela igualdade de direitos civis das mulheres tiveram início em 1913. Mas apenas em 1975 o dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas. Atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países.