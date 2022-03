No dia 11, sexta-feira, o cantor e pastor evangélico Fernandinho fará um show de celebração da fé, no palco principal no Centro da cidade - Divulgação

Publicado 10/03/2022 17:55

Macaé - O município de Carapebus, que até 1995 era o 3º distrito de Macaé, completará no dia 13 de março, 27 anos de emancipação. A data celebra o "Dia do SIM”, grito de liberdade dos carapebuenses que desejavam e viam o desenvolvimento da cidade.



A Prefeitura Municipal de Carapebus preparou uma programação especial para comemorar o aniversário do município nos dias 11, 12 e 13 de março. Entre os eventos, destacam-se os shows de cantores de renome nacional, regional e local, atividades esportivas e religiosas, além dos parabéns com o primeiro bolo de aniversário da cidade, com 27 metros de comprimento.No dia 11, sexta-feira, as comemorações iniciam às 17h com Torneio de Queimada na Praça Frei Baltazar. A partir das 20h haverá apresentações de cantores locais, um momento de oração e logo após, o cantor e pastor evangélico Fernandinho fará um show de celebração da fé e de um novo tempo, no palco principal no Centro da cidade.Já no sábado, dia 12, acontece um Torneio de Jiu-jitsu Infantil, às 18h, e um super show com o cantor Glauco Zulo que promete colocar o público para cantar e dançar no palco principal a partir das 22h.E no domingo, dia 13, a programação começa às 8h com a Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória. Logo após, às 9h, na Praça Frei Baltazar, acontecerá a Solenidade de Formatura da Guarda Mirim, apresentação do Coral Municipal Infantil (às 10h) e os parabéns inédito, às 11h, com o bolo que homenageará personalidades da história de Carapebus e que terá mais de 10 mil fatias. Encerrando as festividades de aniversário, a dupla sertaneja Juliano e Mariano sobe ao palco para agitar os munícipes e visitantes com os maiores hits do momento, às 20h, no palco principal.Durante todos os dias, a criançada vai poder brincar e se divertir com a Carreta da Alegria que passará pelos principais pontos da cidade e com brinquedos infláveis montados no pátio da Igreja Matriz.Toda a programação foi pensada para celebrar um novo tempo e o início de uma nova história de prosperidade e desenvolvimento para Carapebus. Um compromisso do prefeito Bernard Tavares que assumiu com responsabilidade, sensibilidade e seriedade a prefeitura no dia 15 de dezembro de 2021 e que já vem desenvolvendo diversas ações que visam à qualidade de vida dos carapebuenses.Carapebus era o 3º distrito da cidade de Macaé e conquistou sua emancipação em 13 de março de 1995, conhecido como o "Dia do SIM", quando a população decidiu pela independência político-administrativa.Para a cobertura da programação, os veículos e os profissionais de imprensa devem solicitar o credenciamento de até dois profissionais à Secretaria de Comunicação pelo e-mail [email protected]