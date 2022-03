O novo comandante assume o 32º BPM com a missão de manter ou melhorar esses índices de redução de criminalidade, alcançados na gestão do tenente-coronel Fábio Correia - Divulgação/Ana Clara Menezes

Publicado 09/03/2022 19:45

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizou na manhã desta quarta-feira (9), a cerimônia de passagem de comando. O tenente-coronel Fábio Correia, que ficou à frente da instituição por 1 ano e 5 meses, assumirá o 2º BPM (Botafogo). Quem chega ao quartel de Macaé é o tenente-coronel Vinícius Carvalho, que comandava o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), na capital.



Presidida pelo chefe do Estado Maior da PM no Estado do Rio de Janeiro, coronel Carlos Eduardo Sarmento, o evento contou com a presença do prefeito de Macaé Welberth Rezende, do secretário municipal de Ordem Pública, Alan de Oliveira Lima, do comandante do 6º Comando de Policiamento de Área (6º CPA), Rodrigo Ibiapina e outras autoridades como delegados, juízes, representantes da Petrobras, dos conselhos comunitários de segurança e outros do município e região.



“Estamos ampliando o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e nosso objetivo é expandir as parcerias com as forças policiais”, disse o prefeito de Macaé, aproveitando para dizer ao novo comandante Vinícius sobre o desejo de trazer uma base do GAM (Grupamento Aero-Móvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro) para Macaé, como local estratégico para atuação no norte do estado.

Com experiência de 27 anos atuando na Polícia Militar, o novo comandante do 32º BPM, Vinicius Carvalho é formado no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), onde já foi subcomandante. Também já exerceu a Chefia do Centro de Instrução Especializada da PM e já esteve à frente do 41º BPM (Irajá) e do 9º BPM (Rocha Miranda).



Vinícius comentou que está ciente do trabalho duro que terá pela frente. “Trago minha experiência da capital e esta é a oportunidade de conhecer a realidade do interior do estado. Não vamos dar brecha para a criminalidade”, disse o tenente-coronel que tem um histórico de trabalho ostensivo, com intensidade nas operações.



Em seu discurso de despedida da Unidade, o tenente-coronel Fábio Correia agradeceu as experiências e desafios que vivenciou no 32º BPM, ressaltando a parceria e profissionalismo de toda equipe:



“Um honra e privilégio comandar homens e mulheres que buscam incansavelmente cumprir a nobre missão de servir e proteger, comprometidos com o trabalho árduo e perseverante, buscando a redução e controle da criminalidade nos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macaé”, disse.



Correia também citou o balanço das ações em sua gestão, sendo: 287 armas tiradas de circulação, dentre elas 154 pistolas e 14 fuzis; mais de 6.500 munições; mais de 380 kg de cocaína; mais de 239 kg de maconha; mais de 5 kg de crack; 2.106 pessoas presas e apreendidas e 124 veículos recuperados. Lembrando ainda, das atividades operacionais, como a reforma da 4ª Seção do posto de combustível e da sala de Comunicação Social e do Projeto de Assistência ao Policial, por meio do núcleo de oração.



O coronel Sarmento destacou que, “o novo comandante assume com a missão de manter ou melhorar esses índices, porque trabalhamos para proteger a população o tempo todo”.