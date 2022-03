Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa - Divulgação

Publicado 14/03/2022 12:41

Macaé - A Polícia Técnica identificou como Lucas Gabriel Conceição, de 22 anos, o homem morto a tiros na noite desta quarta-feira (9), no Centro de Macaé. O crime ocorreu na Rua Jandira Perlingeiro, por volta das 21h. A Polícia Militar (PM) esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Gabriel era natural de Macaé.

A polícia não informou se ele possuía antecedentes criminais. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).