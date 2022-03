O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona na Rua Dr. Bueno, 40, Centro - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 14/03/2022 17:22

Macaé - O Serviço Municipal de Hemoterapia da Secretaria de Saúde de Macaé necessita, com urgência, de sangue do tipo "O negativo", para atender a demanda do Hospital Público de Macaé (HPM). A equipe solicita aos doadores que tenham este tipo de sangue para que possam contribuir. O horário é de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h.

Segundo a coordenação do Serviço de Hemoterapia, o estoque está no nível crítico, o que põe em risco a vida das pessoas que precisam de transfusão. A unidade é responsável por abastecer todas as unidades hospitalares do município, além das cidades vizinhas como Quissamã e Conceição de Macabu. Vale ressaltar que, a doação de uma pessoa pode salvar até quatro vidas.

Para doar é preciso atender alguns requisitos, como: estar bem de saúde; ter entre 16 e 60 anos (sendo que os menores de 18 devem levar autorização dos pais ou responsáveis por escrito); apresentar documento de identidade; pesar mais de 50 quilos; estar alimentado, evitar ingerir alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; não ter tido contato sexual com pessoas que tenham comportamento de risco para Aids; não ser usuário de drogas; não estar grávida e nem amamentando.

O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona na Rua Dr. Bueno, 40, Centro, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h. O telefone para contato é (22) 2796-1756.