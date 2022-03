José Wilson (21), de Macaé-RJ, compete na modalidade ‘Construção de Estruturas Metálicas’, que abrange atividade que mais gerou emprego na cidade no ano passado - Divulgação/Firjan

José Wilson (21), de Macaé-RJ, compete na modalidade ‘Construção de Estruturas Metálicas’, que abrange atividade que mais gerou emprego na cidade no ano passadoDivulgação/Firjan

Publicado 14/03/2022 16:04 | Atualizado 14/03/2022 16:08

Macaé - Aos 21 anos, José Wilson Soares da Silva Júnior, viajou pela primeira vez de avião por conta das competições estaduais de formação profissional, representando a Firjan SENAI Macaé. Agora, ele se prepara para conseguir uma vaga ainda mais longe: Shangai, na China, sede da WorldSkills 2022, competição internacional com jovens técnicos do mundo inteiro. Para isso, precisa vencer uma última etapa: criar, com todos os requisitos necessários, o protótipo de uma mini escavadeira de metal.

A participação de José Wilson na seletiva acontece de 21 a 26 de março em Contagem, Minas Gerais, onde vai disputar uma vaga na categoria “Construção de Estruturas Metálicas” com outros quatro participantes de Minas, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Até julho, a equipe brasileira estará formada e inscrita na competição mundial, e José Wilson espera seguir os passos de Ralph Crespo, aluno da Firjan SENAI Campos, que se sagrou como um dos melhores do mundo ao vencer a medalha na bronze na categoria Soldagem. Na seletiva deste ano, 21 alunos da Firjan SENAI buscam uma vaga na equipe brasileira.

“Já estou pesquisando como é a cidade, a cultura de lá, seria uma experiência incrível. Estou me dedicando muito, até porque estou não só competindo, mas me especializando e ganhando experiência para me tornar um profissional cada vez melhor”, conta José Wilson, que já participou de duas disputas estaduais, nas quais ficou em primeiro e segundo lugar.

Mercado em alta

Mas as perspectivas de José Wilson vão além da China. Sua área de atuação – “Construção de Estruturas Metálicas” – engloba a atividade que mais gerou emprego em Macaé no ano passado: 3.178 vagas abertas em “Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas”. O município foi o segundo que mais gerou emprego em todo o estado do Rio, atrás apenas da capital.

“Isso me traz tranquilidade, porque a demanda em Macaé está muito grande, principalmente por conta da construção das termelétricas e do porto. Mas agora o objetivo é focar na competição e chegar bem preparado”, afirma o caldeireiro, cujos treinos vêm sendo praticados no centro de referência montado na Firjan SENAI Campos, que recebe jovens competidores de todo o estado.

Felipe Torres, instrutor da Firjan SENAI Macaé e que acompanha José Wilson nos treinamentos em Campos, afirma que o evento ajuda a tornar a qualificação da região como referência para empresas de todo o país.

“Ele já está entre os melhores do Brasil, e isso traz uma visibilidade diferenciada para a região e para a nossa qualificação profissional. Para o jovem, essa competição é também um estímulo a mais para agregar conhecimentos de ponta. Os competidores estão no auge de seu potencial e de conhecimentos adquiridos”, conclui Felipe.