Os eixos temáticos do curso são o bioma da Mata Atlântica, água, florestas, mudanças climáticas, ciclo de vida dos produtos, sustentabilidade e cidadania - Divulgação

Publicado 14/03/2022 16:14 | Atualizado 14/03/2022 16:15

Macaé - Terminam nesta terça-feira (15) as inscrições de jovens de 16 a 24 anos que queiram participar do “Ambiente Jovem” e se tornarem agentes de transformação ambiental e social nas comunidades e municípios. As informações estão no Instagram do programa e as inscrições são online no site: ambientejovem.com.br bastando o candidato preencher seus dados pessoais, informações sobre a renda familiar e o local de residência.

Cada participante selecionado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 200,00 durante o curso que capacitará os jovens para o ingresso no mercado de trabalho formal. O programa é da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro e, no município, acontecerá em parceria com a Secretaria de Ambiente da Prefeitura de Macaé. A seleção dos inscritos será feita pelo governo estadual.

O município é um dos Núcleos de Pertencimentos (NUP) do programa no estado e terá duas turmas com 25 alunos cada, totalizando 50 jovens beneficiados com o curso que será realizado no formato de oficinas de gastronomia. Os participantes serão capacitados para o aproveitamento integral dos alimentos tendo como base o tripé ambiente, sustentabilidade e empreendedorismo, de forma que sejam multiplicadores de ações ambientais positivas.

Os eixos temáticos do curso são o bioma da Mata Atlântica, água, florestas, mudanças climáticas, ciclo de vida dos produtos, sustentabilidade e cidadania. As aulas práticas serão com oficinas de arte-educação e elaboração e execução dos planos de intervenção levando em conta a realidade do município.

"A iniciativa permitirá que esses jovens conheçam e empreendam alternativas de renda a partir de ações positivas para o ambiente. Eles receberão conhecimentos e desenvolverão a sua própria visão de como envolver os moradores do seu bairro, da sua escola, do município para o ambiente sustentável e cidadão”, destacou o Secretário do Ambiente de Macaé, Juninho Luna.