Reunião sobre concurso Prêmio Prefeito Empreendedor, SEBRAE, em Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno

Reunião sobre concurso Prêmio Prefeito Empreendedor, SEBRAE, em Macaé/RJDivulgação/Moisés Bruno

Publicado 15/03/2022 11:00

Macaé - O município de Macaé é finalista do XI Prêmio Sebrae Empreendedor e está concorrendo em duas categorias: "Cidade Empreendedora" e "Marketing Territorial". A premiação é um reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios na cidade.

Na semana passada, o auditor do Sebrae, Flávio Poggian, esteve no município para conhecer de perto as iniciativas implementadas que concorrem à premiação. Os responsáveis pelas pastas que compõem o governo municipal foram entrevistados no auditório da Cidade Universitária.

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, também recebeu o auditor do Sebrae no gabinete e agradeceu à equipe de governo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela iniciativa e afirmou que o município vem se preparando para viver um novo momento na área de investimentos, além do setor de óleo e gás.

"Estamos vislumbrando novas perspectivas, como por exemplo na área de Educação, onde o nosso município tem investindo na Cidade Universitária, agricultura, principalmente no incentivo do agronegócio e agricultura familiar, além do turismo e instalação de novos empreendimentos. Estou muito feliz em participar do prêmio do Sebrae", ressaltou.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Viana, também destacou a importância do empenho da equipe do governo, principalmente para buscar trazer o prêmio para Macaé. "O nosso foco é gerar negócios e implementar políticas públicas para alavancar o desenvolvimento econômico e na geração de novos postos de trabalho. Esse prêmio é muito importante para a nossa cidade", pontuou.

Projetos apresentados - Os projetos foram apresentados e idealizados pela assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Mariana Previtali. Ela explicou que, na categoria "Marketing Territorial e Setores Econômicos", foi inscrito o Mercado Municipal de Peixes de Macaé, que é composto por micro empreendedores individuais (MEI), permissionários que utilizam as dependências físicas de um espaço público para comercializar pescados e movimentar a economia da cidade.

"O Mercado Municipal de Peixes é composto por 44 bancas que geram 100 empregos diretos. Já o Anexo Hamilton Rodrigues Mansur é composto 18 bancas que geram 36 empregos diretos Todo o espaço público oferece um total de 62 bancas, gerando 136 postos de trabalho", acrescentou.

Já o "Macaé Empreendedora" trata do trabalho realizado no município para incentivar o empreendedorismo onde foi apresentado que a cidade possui uma escola com projeto de empreendedorismo em atividade, 27 agricultores familiares em 2021, 32 pescadores artesanais até 2021 (39 pescadores estão em processo de julgamento para fornecerem em 2022), 79 editais de licitação com quotas exclusivas para (MEI, ME e EPP) em 2021, 10 projetos de pesquisas em inovação com potencial de geração de produtos e soluções a partir da adesão de pequenos negócios, 62 comerciantes de pescado (entre MEI e ME), 500 pescadores beneficiados durante o defeso do camarão, 20 indústrias sob regulação do SIM (10 ME, 02 EPP, 6 EIRELI, 1 MEI e 1 Pessoa Física, 366 licenças concedidas pela Secretaria de Obras, estabelecimentos de interesse sanitário fiscalizados em 2021: 62% de Saúde e afins, 36% farmácia e afins e 52% de alimentos e afins; além dos 4.500 MEI's atendidos na Casa do Empreendedor em 2021.