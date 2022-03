Uma parceria inédita entre os dois municípios de Macaé e Rio das Ostras foi traçada. Os trabalhos serão realizados pelas pastas de Ambiente e Turismo - Divulgação

Macaé - A Praia das Pedrinhas, um dos locais mais belos da região, fica localizada entre Macaé e Rio das Ostras. Uma parceria inédita entre os dois municípios foi traçada na última semana. O objetivo é o ordenamento dos acessos e a utilização consciente e sustentável do local. A proposta é a criação de um corredor turístico entre as duas cidades para preservar a Área de Proteção Ambiental Permanente (APP) da restinga e promover a regionalização do turismo.

O prefeito Welberth Rezende destacou que o processo será realizado com respeito aos limites do meio ambiente. "Vamos avançar de forma consciente. As intervenções serão desempenhadas em uma área muito sensível e, por isso, seremos auxiliados e orientados pelo Ministério Público. Agradeço a parceria do município de Rio das Ostras em querer trabalhar de forma integrada e, dessa forma, promover a regionalização do turismo consciente", destacou Welberth Rezende.

Já o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, concluiu dizendo que a população e os turistas ganham com essa parceria. "Sozinhos nós não conseguiríamos fazer esse trabalho. Estaremos à disposição para contribuir com tudo que for possível, pois essa é, sem dúvidas, a melhor parceria dos últimos anos com a cidade de Macaé", pontuou Marcelino Borba.

Os trabalhos serão realizados pelas pastas de Ambiente e Turismo dos dois municípios. O secretário de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé, Juninho Luna, destacou a parceria. "A Praia das Pedrinhas é um paraíso com um potencial turístico fora do comum. Vamos transformar o local em uma área ordenada e preparada para receber o turista, porém, será necessário o convívio com a natureza de forma consciente", disse Juninho.

Segundo o secretário adjunto de Turismo de Macaé, Leonardo Anderson, a ideia é compartilhar com munícipes e turistas a Praia das Pedrinhas de forma ordenada e controlada, pois, dessa forma, será possível fomentar ainda mais o turismo regionalizado.

O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de Rio das Ostras e contou, ainda, com a participação do secretário de Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, Nestor Parado, além do vereador do município de Macaé, Alan Mansur, um dos responsáveis por apresentar a demanda ao Executivo.