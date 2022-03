A RO CUP F7 reuniu times nas categorias 7, 9, 11, 13, 15 e 17 anos - Divulgação

Publicado 15/03/2022 09:00

Macaé - Os times de futebol do projeto Craques do Futuro, da Secretaria de Esportes de Macaé, foram destaques no último domingo (13) na competição RO Cup de Futebol 7, realizada em Rio das Ostras, na Arena Âncora.

O secretário de Esportes, Marvel Maillet, esteve presente no evento e acompanhou todos os jogos. “Fico muito feliz em ver nossos atletas se destacando no esporte. São jovens com um futuro enorme pela frente. Temos excelentes atletas que se destacam nos projetos e que precisam dessa oportunidade de competir e mostrar o talento em campo”, destacou.



O servidor Fabiano Mourinho, da secretaria de esporte, é o treinador dos times e conta que o projeto estreou na RO CUP F7 garantindo os primeiros lugares na disputa, com o placar final marcando: Vasco Academy 1 X 5 Craques do futuro sub-13; Vasco Academy 0 X 3 Craques do futuro sub-15; Guerreirinhos de Aço 0 X 8 Craques do futuro sub-17.



Ele informa que o Projeto Craques do Futuro, que tem suas atividades no campo das Malvinas, está com inscrições abertas, e é totalmente gratuito. “As atividades acontecem toda segunda, quarta e sexta, para iniciantes e atletas de alto rendimento. As inscrições podem ser feitas no local com cópia da identidade e CPF (do aluno e responsável), comprovante de residência e duas fotos ¾.”, informou.



A RO CUP F7 reuniu times nas categorias 7, 9, 11, 13, 15 e 17 anos. Participaram as equipes: Inter Academy, Vasco Academy, Craques do Futuro, Guerreirinhos de Aço, Guerreirinhos Flu (Unamar), Ferão ROstrense, Shark RO e Mancha Verde (Cabo Frio).



A disputa continua por mais quatro finais de semana. De acordo com o organizador, Leonardo Macedo, serão premiados o campeão e o vice em todas as categorias, além de prêmio individual de artilheiro e defesa menos vazada. Também está prevista a próxima edição da competição em Macaé. “Essa é a segunda edição da competição em Rio das Ostras, a primeira foi em 2019, e em virtude da pandemia não foi realizada em 2020 e 2021. Essa modalidade F7 é a que mais cresce no segmento futebol, cada vez mais estruturada, com regras específicas que deixam o futebol de 7 bem mais dinâmico”, explicou Leonardo.