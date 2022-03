Condutores precisarão ter atenção às alterações no trânsito - Divulgação

Condutores precisarão ter atenção às alterações no trânsitoDivulgação

Publicado 15/03/2022 12:51

Macaé - Macaé segue expandindo o sistema para coleta e tratamento de esgoto e a BRK divulgou a programação de intervenções para os próximos dias. Atenção especial para as frentes na Avenida Evaldo Costa, no Sol y Mar, e na Avenida Agenor Caldas, na Imbetiba, onde os condutores precisarão ter atenção às alterações no trânsito. Confira os demais bairros com intervenções previstas, lembrando que há possibilidade de alterações no cronograma por motivos técnicos e climáticos:

Imbetiba – Há trabalhos previstos para a implantação de redes na Rua Fernando Mauricio Magalhães (entre extremo sem saída e a Rua José Siqueira da Silva) e na Travessa Sana (entre as ruas Velho Madureira e Augusto de Carvalho). Também está prevista a atuação, só que para instalação de elevatórias, na Travessa Barreto (esquina com a Rua da Igualdade). Já na Avenida Agenor Caldas, onde além de uma elevatória (no canteiro central, próximo ao cruzamento com a Rua Floriano Peixoto), serão executadas redes no trecho entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Américo Peixoto. O mesmo acontece na Rua Demétrio Fragoso, onde está sendo construída uma elevatória e serão instaladas redes (entre Rua Dr. Luis Bellegard e o limite da elevatória).

Praia Campista – Continuidade das obras na elevatória do Parque da Cidade, onde há possibilidade de trabalhos no final de semana.

Sol y Mar – Previsão de continuidade das intervenções para implantação de redes na Avenida Evaldo Costa e nas ruas Marfim e Eleosina Pereira de Queiroz Matoso. Já na Avenida Dr. Humberto de Queiroz Matoso, segue a construção da elevatória (lote próximo à esquina com a Eleosina Pereira de Queirós Matoso), com possibilidade de atuação ao longo do final de semana.

Mutum – Implantação de redes prevista para a Rodovia Norte-Sul (trecho próximo à Estação de Tratamento de Esgoto Mutum).

Vale dos Cristais – Previsão de trabalhos para instalação de estação elevatória na Rua Augusto Calderón. Há trabalhos previstos ainda para a implantação de redes na Avenida Ricardo Muylaert Salgado (próximo à Rodovia Norte-Sul). Já na Rua Maria Helena Fontes (entre a Avenida Nilo Tavares Freire e a Rodovia Norte-Sul) e na Rua Wanda Gessário (entre as Avenida Nilo Tavares Freire e a Rodovia Norte-Sul), a previsão é para pavimentação.

Programação

Os trabalhos são realizados por trechos e as equipes não necessariamente atuam em todas as vias simultaneamente. São necessários cuidados e a compreensão de quem circula por estes locais, já que há previsão de interdições (parciais e totais) e desvios no fluxo. A atenção à sinalização deve ser redobrada para evitar acidentes, assim como a necessidade da colaboração em não estacionar os veículos nestas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.