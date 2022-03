A entrega dos certificados representa a conclusão da primeira etapa do Programa oferecido aos adolescentes, onde são capacitados para posteriormente serem inseridos no mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 19/03/2022 12:13 | Atualizado 19/03/2022 12:16

Macaé - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) realizou na última semana, a formatura da turma do segundo semestre de 2021, do Curso de Capacitação Profissional do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), que ensina desde disciplinas escolares, até cultura e técnicas do mercado de trabalho.

Em Macaé, cerca de 25 alunos participaram do PTPA. Ao todo, a sequência de cerimônias contemplará mais de 700 adolescentes de todo o estado.

“É muito gratificante ver esses adolescentes cheios de sonhos e projetos e saber que o PTPA é parte significativa na trajetória de cada um deles. Passam agora para uma nova fase de suas vidas muito mais confiantes e preparados”, afirmou a presidente da FIA/RJ, Fernanda Lessa.



A entrega dos certificados representa a conclusão da primeira etapa do Programa oferecido aos adolescentes, onde são capacitados para posteriormente serem inseridos no mercado de trabalho.



“No PTPA, os jovens têm um acompanhamento muito próximo, com debates profissionais, assistentes sociais, psicólogos e professores. Fora isso, a família também é acompanhada porque prioritariamente são jovens em vulnerabilidade social. Temos uma sensibilidade muito grande para estar com esses adolescentes em todos os seus contextos”, explicou o coordenador da FIA em Macaé, Marcelo Maillet.

O PTPA tem como público alvo adolescentes com idade entre 15 e 16 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.