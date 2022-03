Prefeitura de Macaé pede que empresas retirem fios antigos das vias públicas de ligações que não existem mais - Divulgação

Prefeitura de Macaé pede que empresas retirem fios antigos das vias públicas de ligações que não existem mais Divulgação

Publicado 21/03/2022 15:58

Macaé - A Procuradoria Geral do Município enviou ofício para concessionárias de energia, telefone e televisão, empresas estatais e prestadoras de serviços para o cumprimento da Lei Municipal 4391/2017, que dispõe sobre o cabeamento subterrâneo no município. O procurador Fabiano Paschoal informou que o ofício solicita a limpeza da fiação aérea excedente.

- É preciso que as empresas retirem fios antigos das vias públicas de ligações que não existem mais – comentou Paschoal, acrescentando que as empresas têm 60 dias a contar do recebimento para realizar a limpeza.

O ofício enviado lembra que reunião realizada na Cidade Universitária no dia 24 de fevereiro abordou o cabeamento subterrâneo e na data foi solicitado plano de ação pelas empresas, inclusive solicitando medidas com o objetivo de eliminar os fios sem uso, oferecendo mais segurança a pedestres e motoristas, além de proporcionar uma cidade mais limpa.