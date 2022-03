Com os índices da pandemia em queda, o município mantém o calendário semanal de imunização, através do atendimento em 32 polos espalhados pela cidade - Divulgação/Rui Porto Filho

Macaé - Após zerar a taxa de ocupação de pacientes em leitos de enfermaria e CTI da Covid-19, Macaé completa nesta segunda-feira (21),15 dias sem registro de óbito causado pelo vírus. O município mantém o menor índice de letalidade do Estado, além de registrar também uma queda de 82% em mortes geradas por complicações da doença.

Os novos dados epidemiológicos do município apontam também queda significativa no registro de novos casos de contágio da doença. Em uma semana, a taxa de positividade de Macaé caiu à metade, passando de 5% para 2,5%, percentual mantido mesmo após a prefeitura flexibilizar o uso de máscaras em ambientes abertos, de acordo com o decreto 060/2022, assinado pelo prefeito Welberth Rezende e publicado no último dia 15.

Com os índices da pandemia em queda, o município reforça a campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, mantendo o calendário semanal de imunização, através do atendimento em 32 polos espalhados pela cidade, que atendem de segunda a quarta-feira o público geral acima de 12 anos, e na quinta e sexta-feira as crianças de 5 a 11 anos.

“É fundamental que a população busque a vacinação, desde a Primeira Dose até completar o esquema com a Dose de Reforço. É através dos esforços dos profissionais da nossa Saúde que conseguimos avançar e chegar ao atual cenário. O prefeito Welberth não mede esforços em garantir total assistência a população neste enfrentamento a pandemia da Covid-19”, afirma o secretário Municipal de Saúde, Alexandre Cruz.