O presidente Cesinha informou que o síndico do Quintas da Glória precisa comprar água para garantir o abastecimento das cinco torres existentes no condomínio - Divulgação

Publicado 24/03/2022 11:21

Macaé - Foram aprovados dois requerimentos sobre o tema na sessão ordinária desta quarta-feira (23), na Câmara Municipal de Macaé. O primeiro foi do presidente Cesinha (Pros), que pediu informações sobre o motivo da irregularidade no abastecimento de água do condomínio Quintas da Glória, no bairro da Glória. O segundo foi de Luiz Matos (Republicanos), que cobrou providências imediatas para a constante falta d’água que atinge os bairros Lagomar e Vila Badejo.

De acordo com Matos, embora seja pública a intenção da Prefeitura em encerrar o contrato com a Cedae - concessionária responsável pelo serviço de fornecimento de água na cidade -, a empresa deveria honrar os seus compromissos até o fim da vigência do serviço. “Recebo muitas reclamações de moradores que, mesmo sem receberem água, pagam por ela em dia. A Cedae garante que a conta chegue até o cidadão, mas não consegue garantir o fornecimento da água”, declarou.

O presidente Cesinha colaborou informando que o síndico do Quintas da Glória precisa comprar água para garantir o abastecimento das cinco torres existentes no condomínio. Ele ainda pediu ao Executivo um estudo para investigar a possibilidade de implementar uma usina de energia solar no município.

Confira outros destaques da sessão

Outra demanda dos moradores foi a disponibilização de um profissional salva-vidas para atender os banhistas na praia do Lagomar. O requerimento aprovado foi de Rond Macaé (Patriota): “Há muitos relatos de afogamento na localidade neste período de verão”. O parlamentar ainda solicitou a reforma e a manutenção de um conjunto habitacional no bairro Nova Esperança. “Estive no local e verifiquei a condição precária das edificações, que colocam a vida dos residentes em risco”, explicou.

Por fim, o vereador George Jardim (PSDB) pediu a implantação do projeto “Galpão Social”, no qual móveis e utensílios, retirados das ruas, colégios e órgãos públicos, são reciclados, recuperados e doados às famílias carentes. Foi dele também as indicações ao Executivo para disponibilizar o serviço de fisioterapia na Bicuda e instalar geradores de energia nas Unidades de Saúde da Região Serrana.