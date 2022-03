A Marlin Azul é a primeira termelétrica vencedora dos leilões de energia abastecida exclusivamente com gás oriundo do pré-sal - Divulgação/Jaqueline Carvalho

A Marlin Azul é a primeira termelétrica vencedora dos leilões de energia abastecida exclusivamente com gás oriundo do pré-salDivulgação/Jaqueline Carvalho

Publicado 24/03/2022 11:30

Macaé - Com início de operações previsto para 2023, a Termelétrica Marlin Azul vai gerar mil empregos diretos em Macaé. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (23), durante visita do prefeito Welberth Rezende ao canteiro de obras da Usina, na Rodovia do Petróleo.



Durante a visita, o prefeito se reuniu com o CEO do grupo ARKE, proprietário da UTE Marlin Azul, Bruno Chevalier; com o Diretor de Operações, João Lucas Ribeiro, e o gerente do projeto Rogério de Souza. Estavam presentes também o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, o secretário de Meio Ambiente Juninho Luna e o secretário de Políticas Energéticas, Tiago Silva.



O motivo da reunião foi apresentar o cronograma de obras da Termelétrica e a possibilidade de novos negócios do grupo para Macaé e região. Lembrando que a Marlin Azul é a primeira termelétrica vencedora dos leilões de energia abastecida exclusivamente com gás oriundo do pré-sal. Com capacidade de gerar 565 megawatts (MW), suficientes em potência para atender ao consumo de uma população de 2,5 milhões de habitantes, a termelétrica apresenta uma solução integrada entre produção de gás, geração e comercialização de energia elétrica.

O prefeito de Macaé se reuniu com o CEO do grupo ARKE, proprietário da UTE Marlin Azul, Bruno Chevalier; com o Diretor de Operações, João Lucas Ribeiro, e o gerente do projeto Rogério de Souza Divulgação/Jaqueline Carvalho



Para Welberth Rezende, a construção da termelétrica marca um novo momento de Macaé, que se destaca como a capital da energia. “Estamos há 14 meses liderando o ranking de empregos do Estado graças a empreendimentos como este. Isso inaugura um novo capítulo na história do município em que as oportunidades se multiplicam e a população encontra condições para trabalhar e conquistar uma melhor qualidade de vida”, disse o prefeito. Para Welberth Rezende, a construção da termelétrica marca um novo momento de Macaé, que se destaca como a capital da energia. “Estamos há 14 meses liderando o ranking de empregos do Estado graças a empreendimentos como este. Isso inaugura um novo capítulo na história do município em que as oportunidades se multiplicam e a população encontra condições para trabalhar e conquistar uma melhor qualidade de vida”, disse o prefeito.