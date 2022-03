Quem vai comendar o Alvianil na beira do campo é o macaense Paulo Henrique, ex-jogador do Flamengo - Divulgação/Raphael Bozeo

Quem vai comendar o Alvianil na beira do campo é o macaense Paulo Henrique, ex-jogador do FlamengoDivulgação/Raphael Bozeo

Publicado 24/03/2022 12:33

Macaé - O Macaé Esporte começa a preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca com o objetivo de voltar à Primeira Divisão do Estado, mas a grande novidade é a mudança na gestão administrativa do clube, com David Sartori assumindo como o novo presidente e Cristiano Assis, o vice.

"Estamos iniciando o projeto com uma nova gestão e diretoria. Nossa busca é muito mais do que recolocar o Macaé na elite do futebol carioca, é transformar o Macaé Esporte num time de todos", disse David.

Quem vai comendar o Alvianil na beira do campo é o macaense Paulo Henrique, ex-jogador do Flamengo, e treinador com passagens por diversos clubes do brasil e com experiência internacional.

"É um prazer grande estar aqui e depois de muitos anos voltar para a minha cidade e buscar colocar o Macaé na Primeira Divisão. Estamos na preparação e fazer um plantel para que a gente alcance o objetivo"

A estreia do Macaé na competição será contra a Cabofriense, no dia 30 de abril, sábado, às 15h, no Estádio Correão, em Cabo Frio.

Ficha Técnica de Paulo Henrique

Nome completo: Paulo Henrique Souza de Oliveira

Idade: 78 anos

Clubes como jogador: Flamengo, Botafogo, Bahia, Avaí e Seleção Brasileira (Copa do Mundo de 1966)

Clubes como treinador: Goytacaz, Quissamã, Campos, Americano, Remo, América-RJ, Tuna Luso, Portuguesa, Atlético de Itapemirim, América de Natal, Seleção do Omã, além de passagens pelos Emirados Árabes e Catar.

Local de nascimento: Macaé/RJ