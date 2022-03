Serviços também estão sendo iniciados no acesso ao assentamento São Geraldo - Divulgação/Luan Santos

Serviços também estão sendo iniciados no acesso ao assentamento São GeraldoDivulgação/Luan Santos

Publicado 24/03/2022 12:00

Conceição de Macabu - O Prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, visitou na tarde desta quarta-feira (23), várias estradas que receberam melhorias no município. O Secretário Municipal de Agricultura, Esrivaldo Alves, também esteve presente.

As ações ocorreram nas localidades de Santo Agostinho, Cachoeira da Amorosa, no trajeto que liga o Curato à Macabuzinho e o no trecho entre Tribo e Piteira. Ao todo, foram cerca de 25KM de estradas que receberam os reparos feitos com a utilização de bica corrida. O objetivo é garantir melhor acesso às comunidades, além de facilitar o escoamento agrícola, atividade muito presente no município.

A ação contou com o material viabilizado pelo Governo do Estado, solicitado pelo vice-presidente da Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Deputado Estadual Jair Bittencourt.

"Desde o início do nosso Governo, temos buscado melhorias para as estradas. Essa é uma maneira de contribuir com o escoamento da produção e também o acesso dos moradores destas comunidade", afirmou o Prefeito.

Agora, os serviços também estão sendo iniciados no acesso ao assentamento São Geraldo.