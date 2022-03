Macaé está se preparando para lançar o calendário de eventos turísticos no segundo semestre deste ano - Divulgação

Macaé está se preparando para lançar o calendário de eventos turísticos no segundo semestre deste anoDivulgação

Publicado 24/03/2022 13:23

Macaé - A Prefeitura de Macaé desobrigou o uso de máscaras em ambientes fechados, nesta quarta-feira (23), por meio do decreto 66/2022. Com isso, as instituições e profissionais do Turismo, veem com bons olhos o aquecimento das atividades turísticas-econômicas no município.

“Avaliamos os indicadores, ouvimos os especialistas e investimos na vacinação. Chegamos ao cenário que nos permite adotar medidas de flexibilização no uso das máscaras, mantendo a vigilância e monitoramento. Acreditamos que estamos em uma nova fase, graças aos esforços dos profissionais da Saúde que seguem no enfrentamento à pandemia”, destaca o prefeito da cidade, Welberth Rezende.



O secretário municipal de Turismo, Léo Anderson, informou que, “é possível observar a retomada da atividade turística em Macaé. Tanto que a cidade está se preparando para lançar o calendário de eventos turísticos no segundo semestre".



"Diante do cenário de queda nos principais indicadores da pandemia, o município amplia as flexibilizações dos protocolos sanitários. Macaé tem o menor índice de letalidade por Covid-19 no estado do RJ, por exemplo. Acreditamos que os turistas estão se sentindo cada vez mais seguros para viajar”, explicou Léo Anderson.



Para Isabel Tuñas, presidente do Macaé Convention & Visitors Bureau, "o decreto marca verdadeiramente o início de uma nova era pós-Covid, onde estamos aprendendo a lidar com a doença e as pessoas estão se sentindo ainda mais confiantes de sair de casa, fazer viagens”.



Isabel, que também é gestora de Hotelaria, comentou que, “junto do avanço da vacinação e flexibilização das medidas sanitárias, o ambiente torna-se mais seguro, para que eventos, principalmente gastronômicos, voltem a acontecer, e as pessoas possam se programar para participar”.



Decreto 66/2022 - O decreto traz como recomendação a permanência do uso das máscaras para todos os usuários do transporte coletivo, além das pessoas que frequentam instituições de ensino públicas e privadas, instituições bancárias, asilos e instituições de longa permanência, unidades de saúde, terminais rodoviários e aeroportuários.



Para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, além de idosos, gestantes e imunossuprimidos, a permanência do uso de máscaras também é recomendada.