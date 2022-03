O treinamento desta quarta-feira, foi acompanhando pelo Comandante da Guarda Municipal de Carapebus, Cristiano Teodoro Rangel - Divulgação

Carapebus - O Departamento de Operações com Cães (DOC), da Guarda Municipal de Carapebus, realizou nesta quarta-feira, dia 23, o treinamento com as três cadelas, que atuam em diversas ocorrências realizadas pelas Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal na região. Os cães auxiliam também na localização de pessoas desaparecidas, entorpecentes, armas e munição. As atividades de treinamento com as cadelas começam logo cedo no canil.



Segundo o responsável pelo DOC, guarda municipal Claudeomir Barcelos da Silva, o canil foi implantado em 2018. Desde então, a equipe, composta por ele, e pelos guardas municipais, Luiz Antonio da Silva Luz e Renildo Gomes Rodrigues, quando são acionados com os cães, atuam em ocorrências das polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, bem como na localização de pessoas desaparecidas, entorpecentes, armas e munição. “Somos acionados para auxiliar em diversas buscas em cidades vizinhas como Quissamã, Campos dos Goytacazes, Macaé e até mesmo outros estados, como Minas Gerais”.



Nala, uma labradora de um ano de idade, atua, juntamente com a cadela Kira, uma pastora alemã, na detecção, ou seja, na localização de entorpecentes, armas e munição. Atena, uma pastora holandesa, atua em ocorrências de busca odor específico, de pessoas que estão desaparecidas.

Desde de filhotes, com 45 dias, as cadelas Kira e Atena são adestradas pela equipe do DOC, exceto a labradora Nala, que começou a ser treinada com um ano de idade.



Claudeomir Barcelos explicou que as cadelas não têm contato com material entorpecente. “Quando recebem o comando de procurar a droga, na verdade, elas procuram pelo brinquedo delas, que é uma bolinha. Assim que localizam a droga, arma ou munição, ficam paradas no local. Neste caso aqui, no treinamento, a Kira saiu a procura de droga, que estava em uma mochila. Ela achou. Ficou parada olhando fixamente para a mochila, mas aguardando a recompensa, que é a bolinha”.



O treinamento desta quarta-feira, foi acompanhando pelo Comandante da Guarda Municipal de Carapebus, Cristiano Teodoro Rangel. Segundo ele, o Departamento de Operações com Cães tem como missão, o patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo, localização de pessoas desaparecidas em áreas de mata e ambientes confinados, busca e apreensão de entorpecentes, armas e munição.



Teodoro Rangel enalteceu o trabalho da equipe do canil. “É muito importante esse trabalho com os cães, que são treinados, adestrados e muito bem cuidados por toda equipe do canil. Já conseguimos, com o auxílio dos cães, tirar drogas, arma e munição de circulação”.



Ocorrências que tiveram auxílio dos cães da Guarda Municipal de Carapebus



No último dia 9 de março, a cadela Atena, juntamente com o responsável do canil, Claudeomir Barcelos, auxiliou na localização de um rapaz que estava 24 horas desaparecido em uma área de mata, em Quissamã. Felizmente, horas depois, ele foi encontrado com vida. “Enquanto o rapaz estava desaparecido, nós ajudamos a procurar. A Atena nos levou na casa onde ele estava, depois de ter sido encontrado pelo sogro”.