O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Rodrigues Lemos, chegaram em Macaé na manhã desta sexta (25) - Divulgação/Ana Chaffin

Publicado 25/03/2022 11:34 | Atualizado 25/03/2022 12:33

Macaé - O município de Macaé recebe nesta sexta-feira (25), a visita do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ao lado do prefeito Welberth Rezende, o governador e o secretário estadual de Obras, Max Rodrigues Lemos, percorrem a cidade, promovendo ações voltadas para a segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

O primeiro compromisso do chefe do executivo foi no Hospital São João Batista. Em seguida, na praça Washington Luiz, aconteceu a cerimônia para o lançamento do Programa Segurança Presente, do projeto Restaurante do Povo e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a duplicação da ponte da Barra.



A programação na praça contou ainda com anúncios da revitalização do Centro (Calçadão da Rui Barbosa) e da urbanização do bairro Malvinas.

Ao decorrer do dia, o governador irá ao Parque da Cidade para a inauguração da Base Destacada de Cães.



A parceria com o governo do estado tem garantido a Macaé o recebimento de programas importantes em diferentes áreas. Ainda nesta sexta-feira, o governador inaugura a Casa do Trabalhador, na Praia Campista, às 14h e a primeira Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico - Resolve RJ, às 15h, no Centro.