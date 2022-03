Para as vagas de estágio, em todas as oportunidades, é necessário que os estudantes tenham conhecimento do Pacote Office, especialmente em Excel e Power Point e desejável inglês intermediário - Reprodução Internet

Para as vagas de estágio, em todas as oportunidades, é necessário que os estudantes tenham conhecimento do Pacote Office, especialmente em Excel e Power Point e desejável inglês intermediárioReprodução Internet

Publicado 28/03/2022 15:34 | Atualizado 28/03/2022 15:37

Macaé - A Ocyan, empresa de óleo e gás, está com oportunidades de emprego para sua base em Macaé (RJ). São 18 vagas para jovem aprendiz assistente administrativo e três para estágio: uma para enfermagem, uma para engenharia e uma para recrutamento e seleção. As inscrições vão até amanhã, dia 29 de março, no site da empresa, em Nossa Gente.

Para as vagas de jovem aprendiz é necessário ter concluído ensino médio, ter entre 18 e 22 anos, morar em Macaé, ter interesse e disponibilidade para fazer parte do programa jovem aprendiz da Ocyan. Entre os benefícios: bolsa auxilio; plano de saúde; seguro de vida e vale transporte.

A vaga de estágio em Engenharia exige que o estudante esteja cursando a faculdade a partir do 2º período. Entre as responsabilidades estão: realizar análises de confiabilidade e revisão de estratégia de manutenção, elaborar relatórios de estudos de engenharia e de análise de causa raiz; gerir recomendações de manutenção e mudança no sistema de gestão da manutenção (CMMS) e acompanhar indicadores do departamento de engenharia.

Já o estágio de enfermagem exigirá agendamentos de exames ocupacionais e consultas, alimentação de planilhas de monitoramento de saúde dos integrantes, arquivamento de prontuários e exames, apoio ao controle dos atestados de saúde ocupacionais e de vacinas dos integrantes. Os candidatos precisam cursar Enfermagem, de preferência a partir do 2º período.

Para a oportunidade de recrutamento e seleção, o candidato vai auxiliar na rotina dessas atividades, como agendamento e participação em entrevistas presenciais e remotas, apoio no controle de vagas e acompanhamento dos candidatos, preenchimento de planilhas de controle de vagas onshore/ offshore e interface com os sistemas pertinentes a área de recrutamento e seleção. É necessário graduação em Recursos Humanos, Psicologias e áreas a fins, de preferência a partir do 2º período.

Para as vagas de estágio, em todas as oportunidades, é necessário que os estudantes tenham conhecimento do Pacote Office, especialmente em Excel e Power Point e desejável inglês intermediário. Entre os benefícios estão a bolsa auxilio de acordo com mercado; o plano de saúde e odontológico; o seguro de vida, o auxílio transporte e vale alimentação e/ou refeição.