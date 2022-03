"Estado e município estão caminhando juntos para ampliar a oferta de serviços públicos", afirmou o governador Cláudio Castro, durante a visita ao espaço, - Divulgação/Rui Porto Filho

"Estado e município estão caminhando juntos para ampliar a oferta de serviços públicos", afirmou o governador Cláudio Castro, durante a visita ao espaço, Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 30/03/2022 06:14

Macaé - A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Macaé trouxe para o município dois importantes programas, inaugurados durante a visita do governador Cláudio Castro na última sexta-feira (25). A Casa do Trabalhador e a primeira Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico - Resolve RJ oferecerão suporte a dois públicos fundamentais ao desenvolvimento econômico: o profissional e o empregador, respectivamente.

A Casa do Trabalhador de Macaé oferecerá atividades para quem deseja ser inserido ou reinserido no mercado, com ações de empregabilidade, capacitação e orientação profissional. A inauguração, na tarde desta sexta, ressalta a relevância do município que vem se destacando na área, sendo o primeiro do estado, em números proporcionais, na geração de empregos, com a abertura de 12 mil novos postos em 2020.

"Estado e município estão caminhando juntos para ampliar a oferta de serviços públicos aqui. Estamos investindo na saúde, em qualificação profissional, em obras, com cerca de R$ 220 milhões em obras sendo licitados para Macaé, demonstrando que Macaé volta a estar no centro das ações do governo estadual", afirmou o governador, durante a visita ao espaço, que irá funcionar na avenida Nossa Senhora da Glória, 1.181, na Praia Campista.

"São novos tempos para a cidade de Macaé. Vivíamos isolados como uma ilha. Hoje, Macaé consegue ver os frutos dessa parceria com o governo do estado. Macaé só tem a ganhar com essa parceria, com o apoio dos deputados federais e estaduais, dos secretários estaduais nesse novo cenário pujante para o município de crescimento e transição de capital do petróleo para capital da energia", destacou o prefeito Welberth Rezende.

Resolve RJ: primeira Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico é inaugurada em Macaé

A desburocratização de processos de licenciamento, marca do governo municipal, será ampliada com a abertura da primeira Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico. A inauguração do espaço, também na última sexta (25), coloca em evidência o protagonismo do município frente a ações que incentivam e impulsionam a geração de negócios. O local, na rua da Igualdade, no Centro, oferecerá atendimento de órgãos estaduais e instituições parceiras com soluções para o empreendedor como: Sebrae, Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e plantões para emissão de licenças do Inea, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária).