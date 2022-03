Objetivo do evento é fomentar o desenvolvimento sustentável e valorizar as pessoas e seus pequenos comércios - Divulgação

Publicado 29/03/2022 12:00

Macaé - O município de Macaé receberá no mês de abril, a 1ª Coletiva do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol. O evento, que reúne cicloturistas do país inteiro, vai passar por oito dos 13 municípios da região, totalizando aproximadamente 700 quilômetros de percurso. O objetivo é fomentar o desenvolvimento sustentável e valorizar as pessoas e seus pequenos comércios.

De acordo com informações do organizador do circuito, Ricardo Lage, o evento terá início no dia 1º de abril, na cidade de Cabo Frio, em seguida, Arraial do Cabo (2/04), Saquarema (3/04), São Pedro (4/04), Casimiro de Abreu (5/04), Sana (6/04), Rio das Ostras (7/04), Búzios (8/04), retornado para Cabo Frio no dia 9 de abril.

Ricardo explica que além desses locais, os cicloturistas passarão também nas cidades de Silva Jardim, Conceição de Macabu e Trajano de Moraes. "O circuito é para cicloviajantes experientes. O uso da bicicleta é ecologicamente correto e estamos convidando a todos para conhecer de perto esse tipo de modalidade utilizada para viajar, que é nova no país", informou.

Ele acrescentou que os organizadores querem criar novos circuitos, como os da cerveja, cultural e gastronômico. "As inscrições para participar desse circuito inaugural são gratuitas. No entanto, estamos vendendo os kits contendo camisas, squeeze e pulserinha", acrescentou.

Para mais informações e para adquirir os kits, os interessados poderão entrar em contato com o telefone: (22) 99991-4098.