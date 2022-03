O programa é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Enel Brasil e Quitanda Soluções Criativas, e conta com apoio institucional da Prefeitura de Macaé - Divulgação

Publicado 29/03/2022 11:00

Macaé - Macaé será a primeira das cinco cidades do estado que vão receber o programa “Laboratório de Cidades Criativas”, com revitalização da Praça Washington Luiz, no Centro. O objetivo é promover ações de intervenção urbana, revitalização e ocupação cultural em praças públicas. A “Washington Luiz”, ganhará novos mobiliário e função social. A reestruturação será feita com técnicas de Retrofit, um tipo de modernização espacial realizada no local sem retirar seus elementos originais históricos e arquitetônicos .Outra técnica será de urbanismo tático — em que a população local será protagonista do processo de reapropriação do espaço urbano.



O programa é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Enel Brasil e Quitanda Soluções Criativas, e conta com apoio institucional da Prefeitura de Macaé. A divulgação oficial de que o município foi contemplado foi anunciada na última quinta-feira (24), no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, o Secretário de Cultura, Leandro Mussi esteve com a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, que entregou o certificado, simbólico, que atesta a escolha de Macaé,o Secretário de Estado de Casa Civil, Nicola Miccione e o diretor- presidente da Enel, Nicola Cotugno.



A proposta do programa é que na praça seja incluída uma dinâmica social que valoriza as territorialidades, a inteligência coletiva e uma melhor qualidade de vida, segurança e bem-estar da comunidade e seu entorno.



De acordo com o Secretário de Cultura, Leandro Mussi, 14 cidades serão contempladas com um programa amplo e a intervenção e revitalização da praça Washington Luiz deve ser iniciada a partir do mês de junho. “ Faz dois meses que recebemos a comitiva do Governo do Estado e agora conseguimos garantir que a praça seja a primeira a ganhar esta remodelação, sem perder os elementos originais, históricos e arquitetônicos. O projeto terá um alcance amplo,pois contará com estagiários do curso de Arquitetura. A expectativa é das melhores, pois com certeza este projeto será de grande transformação cultural e será muito significativo para população”, ressalta Mussi.



Além de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São João da Barra também tiveram praças incluídas no ‘Cidades Criativas’. Os recursos do programa são oriundos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – mecanismo de fomento que dispõe sobre concessão de benefício fiscal para realização de projetos culturais. Neste caso, é a Enel a patrocinadora do projeto.



Vale lembrar, que 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro serão contempladas com os programas Cine+, Lab Cidades Criativas e Escolas Criativas. Os municípios vão ganhar, ao todo, cinco novas salas de cinema e seis praças públicas passarão por reestruturação.



Os três programas buscam a transformação Social e a democratização do acesso à cultura e as artes a partir de uma ressignificação da cultura como agente de desenvolvimento e promotora da erradicação da pobreza, democracia, participação social, consumo responsável, educação, aquisição de novas habilidades e formação do senso crítico.