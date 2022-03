Os parlamentares autores são Iza Vicente (Rede) e Thales Coutinho, falecido em decorrência da Covid-19, em julho do ano passado - Divulgação/IIvana Gravina

Os parlamentares autores são Iza Vicente (Rede) e Thales Coutinho, falecido em decorrência da Covid-19, em julho do ano passadoDivulgação/IIvana Gravina

Publicado 30/03/2022 09:00

Macaé - No Brasil, uma em cada quatro adolescentes não tem acesso a absorventes durante o período de menstruação, de acordo com relatórios divulgados pela Unicef no ano passado. Com o objetivo de envolver a sociedade neste problema de saúde pública, a Câmara de Macaé passou a ser um dos pontos fixos de coleta para o produto de higiene pessoal.

A iniciativa faz parte da implementação da Lei 4.766/2021, que cria o Programa de Promoção da Dignidade Menstrual. Os parlamentares autores são Iza Vicente (Rede) e Thales Coutinho, falecido em decorrência da Covid-19, em julho do ano passado. Todos os absorventes arrecadados serão distribuídos pela ONG Além dos Muros e o mandato da vereadora.

“Tratamos de uma questão que ainda é vista como tabu na sociedade. A pobreza menstrual não é somente sobre a falta do absorvente, mas também de conscientização, dinheiro, estrutura e apoio a estas pessoas. Muitas adolescentes deixam de frequentar aulas e ainda passam por situações constrangedoras. Além disso, há muitos relatos sobre os riscos ao usar materiais inapropriados na tentativa de substituir o item, como papel higiênico, pedaços de tecido e até miolo de pão”, explicou Iza.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da Câmara, localizada na Avenida Antônio Abreu, número 1805, Horto (próximo ao Fórum Municipal e ao HPM).