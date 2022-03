Cemeaes oferece atividades complementares em prol da saúde, bem-estar e qualidade de vida, em especial para os alunos que apresentam necessidades especiais - Divulgação/João Barreto Affonso

Publicado 31/03/2022 09:00

Macaé - A partir desta quarta-feira (30), as unidades do Centro Municipal de Atendimento Especializado ao Escolar (Cemeaes) estarão com as matrículas abertas para diversas modalidades como: xadrez, capoeira, esportes de quadra, natação e dança. Além disso, há também a disponibilidade de vagas para adultos nas modalidades de ginástica e hidroginástica, através de uma parceria com a Secretaria de Esportes. Para realizar a matrícula, é necessário que a criança seja aluna da rede municipal e tenha idade mínima de quatro anos. O atendimento será realizado presencialmente das 8h às 17h.

De acordo com a Coordenadora Geral do Cemeaes, Janiane Salgado Rozendo, os documentos necessários para a matrícula são a xerox da certidão de nascimento ou RG da criança, xerox do comprovante de residência, declaração ou encaminhamento da escola municipal, foto 3x4, além de assinatura de alguns termos de responsabilidade que são disponibilizados no próprio módulo, no ato da matrícula. O Cemeaes possui atualmente quatro módulos em funcionamento: Centro, Barra, Aeroporto e Serra (Córrego do Ouro). Eles realizam cerca de 3000 atendimentos mensais.

Reconhecido como referência no município, o Cemeaes oferece atividades complementares em prol da saúde, bem-estar e qualidade de vida, em especial para os alunos que apresentam necessidades especiais. O Cemeaes/Centro fica na rua Nova Aurora, 71, telefone 2796-1780. Já o Cemeaes/Barra fica na rua Hildebrando Alves Barbosa, 352, telefone 2791-0805. O Cemeaes/Aeroporto está localizado na rua Leony de Souza Alvarenga, 52, com o telefone 2772-0528. Já o Cemeaes/Serra fica localizado na rua Eduardo Motta, Córrego do Ouro, com telefone 2765-3931.