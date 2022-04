Dia dois de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o tema escolhido pela ONU para 2022 é: '#nãosomosinvisiveis' - Divulgação/João Barreto

Publicado 01/04/2022 18:56

Macaé - Com objetivo de informar e reduzir a discriminação e o preconceito quanto ao assunto, foi definido, em 2007, pela Organização das Nações Unidas (ONU), o dois de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E para celebrar essa data, cujo tema escolhido para 2022 foi #nãosomosinvisiveis, a Escola Municipal de Educação Infantil Professor Emilson de Jesus Machado, no Parque Aeroporto, promoveu, nesta sexta-feira (1), sua primeira Caminhada sobre o tema.



A ação contou com a presença de profissionais da educação, pais e alunos. Eles percorreram algumas ruas do bairro, orientando e chamando a atenção da população sobre a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A diretora da escola, Gioconda Archangelo, e a professora da sala multifuncional, Mônica da Silva Ferreira, explicam que sentiram a necessidade de reforçar as ações de sensibilização da comunidade e lembrar a data. "Estamos sempre promovendo atividades que envolvam educadores, pais e a sociedade, pois a conscientização passa pela inclusão", frisou Gioconda.



A professora Mônica lembra que, atualmente, 29 crianças são assistidas na sala multifuncional da escola e, destas, 16 são autistas. Ela explica que todo trabalho é realizado no contraturno escolar. "Buscamos trabalhar as potencialidades e dificuldades, sendo a parceria com a família fundamental", disse.



Mãe do pequeno Theo, de quatro anos, Priscila Inácio aprovou a iniciativa da escola e pontuou que a informação é primordial para desmistificar alguns pontos do autismo e fazer com que o outro tenha um olhar mais sensível. "Há dois anos, iniciei o processo de investigação e o diagnóstico fechou este ano. A escola é uma parceira neste processo de desenvolvimento. Hoje, percebo o meu filho mais comunicativo", afirmou, acrescentando que - além das atividades de contraturno - o filho também faz terapias individuais.



