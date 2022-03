Cerca de 300 alunos estão cadastrados para o recebimento gratuito dos óculos - Divulgação

Publicado 31/03/2022 12:00

Macaé - A Prefeitura de Macaé prossegue com a distribuição de óculos. Na última semana, cerca de 30 alunos e responsáveis, previamente agendados, foram na Secretaria Municipal de Educação escolher uma das armações da ótica Jhon & Lucci e fazer as medições para ganhar seu óculos de grau específico para cada problema de visão. Cerca de 300 alunos estão cadastrados para o recebimento gratuito dos óculos. O trabalho é realizado por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

Davi Oliveira, aluno do 6º ano do Colégio Municipal Professora Maria Letícia e Alan Barbosa, do 4º ano do Colégio Municipal Renato Martins, fizeram as medições e as escolhas das armações. Antes da escolha, os pais ou responsáveis detectam as dificuldades na visão e confirmam o problema através de exames clínicos e apresentação de receita, apontando a necessidade do uso de óculos. Posteriormente, a solicitação é encaminhada para os diretores das escolas. Mediante o pedido, os gestores enviam ofício para a Secretaria de Educação, que agenda o dia da escolha da armação e a data da entrega na escola de origem do aluno.

A recomendação da Secretaria de Educação, através do Programa Saúde na Escola, é detectar os problemas de visão e tratá-los o mais cedo possível. "É fundamental que haja apoio ao aluno para que ele encare com naturalidade e positividade o uso de óculos, e não deixe de usar, principalmente em sala de aula", disse a Secretária de Educação, Leandra Lopes. O diagnóstico precoce de problemas na visão antecipa o tratamento e melhora não só a aprendizagem, mas toda a vida da criança. A distribuição dos óculos e a medição seguem a determinação da Lei Complementar nº 2874/2007.