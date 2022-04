Ana Paula tinha 28 anos e era natural de Florianópolis, SC - Divulgação

Publicado 01/04/2022 13:40

Macaé - O acidente fatal na madrugada desta sexta-feira (1º), envolvendo a profissional da beleza, Ana Paula Cozendey, na Rodovia Amaral Peixoto, entre Macaé e Rio das Ostras, causou choque e comoção na população.

Nas redes sociais, o salão de beleza, qual Ana Paula trabalhava, postou uma nota de pesar: "É com profunda tristeza que informamos o falecimento da nossa colaboradora Ana Paula Conzedey... Tão jovem, batalhadora, profissional e talentosa, muito amada por toda equipe, deixará saudades em todos do BLZA...", diz parte da mensagem.

Segundo informações, Ana Paula, que residia em Macaé, retornava para a cidade, de moto, após ter curtido o Ostrascycle Divulgação

Nos comentários, muita tristeza e reconhecimento do trabalho que Ana exercia: "Eu estou em choque! Uma menina de ouro, futuro brilhante! Que Deus esteja sempre com ela e os familiares! Obrigado por ter cruzado meu caminho Ana, vou sempre lembrar de ti com o sorriso no rosto e a alegria de como vivemos", escreveu um Hair Stylist, colega de profissão de Ana.

"Lamentamos profundamente a partida tão repentina de uma jovem tão cheia de vida, talentosa e dedicada. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos", comentou o perfil institucional de outro salão da cidade. "Meu Deus do céu, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, meus sinceros sentimentos. Que tristeza", declarou outra internauta.

Segundo informações, Ana Paula, que residia em Macaé, retornava para a cidade, após ter curtido o Encontro Internacional de Motociclistas de Rio das Ostras – Ostrascycle, quando perdeu o controle da moto em uma ultrapassagem, vindo a óbito na via.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e liberado nesta manhã para sepultamento. Ana Paula tinha 28 anos e era natural de Florianópolis, SC.