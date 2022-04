A estrutura contará com palco de 14 metros, área destinada a idosos e pessoas com necessidades especiais e telões em led para transmissão simultânea - Divulgação

A estrutura contará com palco de 14 metros, área destinada a idosos e pessoas com necessidades especiais e telões em led para transmissão simultâneaDivulgação

Publicado 02/04/2022 09:00

Macaé - As comemorações da Semana Santa serão marcadas pelo retorno da apresentação que se tornou tradição em Macaé. "A Paixão de Cristo" terá apresentações ao ar livre, na Imbetiba, envolvendo o público em emoção, fé e arte, na história que tem como pano de fundo os últimos dias da vida de Jesus Cristo.

A realização do evento é da Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Cultura. As apresentações serão às 20h, entre os dias 14 e 17 de abril, na Avenida Elias Agostinho (em frente ao Hotel Imbetiba). A estrutura contará com palco de 14 metros, área destinada a idosos e pessoas com necessidades especiais e telões em led para transmissão simultânea.

"Estamos retomando a realização dos eventos na cidade e este será o primeiro deles após a crise sanitária da covid-19. A Paixão de Cristo é um clássico em Macaé, que evoca memórias afetivas de toda a população. A expectativa é de um grande espetáculo à altura das nossas recordações", afirmou o secretário de Cultura, Leandro Mussi.

O espetáculo contará com a participação de 35 atores, entre eles ex-alunos da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart). A direção é de Aldebaran Bastos com texto de Marcelo Saback.

Missa Campal e apresentações culturais integram programação

Além da apresentação do espetáculo, no domingo de Páscoa, dia 17 de abril, o palco na Imbetiba receberá a celebração de Missa Campal realizada pelos padres Gleison Lima e Fábio Felippe, a partir das 17h.

Já o Mercado Municipal de Peixes receberá apresentações culturais na quinta-feira (14) e no sábado (16), cuja programação será divulgada em breve.