A Lei Municipal institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e Semana Municipal de Conscientização do AutismoDivulgação

Publicado 03/04/2022 09:00

Macaé - As escolas estarão fazendo ações voltadas para a Semana de Educação Inclusiva que acontecerá entre os dias 4 a 8 de abril. A Superintendência de Educação Integrada e a Coordenação de Educação Inclusiva irão promover mais uma ação do Projeto "Todos por uma Macaé Inclusiva". Os eventos acontecerão nos dias 6 e 7 de abril, na Semana de Educação Inclusiva, de acordo com o calendário escolar e a lei municipal 4.516/2018. Todos estão convidados para a programação.

No dia 6, a partir das 13h30, será realizada a Feira Inclusiva na Cidade Universitária. No dia 7, serão ministradas palestras na Câmara Municipal. Às 13h45, Diana Negrão Cavalcanti vai falar sobre Disfunção Sensorial no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Às 15h, Brenda Marvila abordará o tema Terapeuta Ocupacional.

O TEA se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

A Lei Municipal institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e Semana Municipal de Conscientização do Autismo. A rede possui aproximadamente 500 alunos com TEA matriculados.

“Temos 59 salas de recursos multifuncionais que têm como objetivo apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. Estaremos suprindo as carências de profissionais nas unidades este mês, após a posse dos aprovados no processo seletivo simplificado”, disse a secretária municipal de Educação, Leandra Lopes.

A Superintendência de Educação Integrada e todas as suas coordenações trabalham com ações diretas nas escolas a fim de garantir a inserção e a inclusão social.