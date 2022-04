O Calendário de eventos de Macaé-RJ já está em fase de conclusão e será anunciado na próxima semana - Divulgação/Waleska Freire

Publicado 04/04/2022 15:36

Macaé - O segmento de eventos e feiras, um dos mais prejudicados pela pandemia da covid-19, após dois anos de paralisação, agora retoma suas atividades. O Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros, responsável pela realização dos principais eventos de Macaé, retorna com mudança do nome para Polo Gastronômico Macaé, renovação da diretoria e elaboração do calendário de eventos deste ano. Agora o presidente é André Alcino, proprietário do restaurante Estação da Praia.

A nova diretoria é composta ainda pelo vice presidente, Renato Nicoli, dono dos restaurantes Durval e São João; Renato Martins, do Ilhote Sul, é o secretário; o diretor financeiro é Vitor Neves do Picanha do Zé, o diretor institucional, Leonardo Gazire, do Feito com Arte, e o diretor de marketing, Danilo Neves, do Ô Zé Gastronomia. Atualmente o Polo conta com 11 associados : Estacao da praia, Luigi Ristorante, Durval gastronomia, São João Bar, Picanha do Zé, Ilhote sul, Chico Pedra, Mokaiê, Mirabolando, Finalmente creperia e Feito com Arte.

“A cada ano os eventos do Polo fazem com que a cidade se consolide como destino gastronômico regional, contribuindo com o desenvolvimento econômico e turístico. Todos os produtos necessários para elaboração dos pratos são comprados em Macaé movimentando a economia local, bem como a rede hoteleira com a vinda dos turistas para os eventos. Estávamos ansiosos por esseretorno. Será mais um ano de sucesso”, disse o novo presidente, André Alcino.

Sobre o calendário de eventos, André informou que já está em fase de conclusão e que será anunciado na próxima semana. Para este ano estão previstos a realização de quatro eventos: Beer Beach Burger, em junho; Comida de Buteco, em julho, Festival Gastronômico, em setembro, e o Festival de Frutos do Mar em outubro.

Idealizado em 2010, o Festival Gastronômico veio somar um novo atrativo ao roteiro turístico e cultural do estado do RJ, reunindo grandes personalidades da culinária nacional e internacional, dentre elas chefes renomados como Claude Troisgros, Ludmila Soeiro, Pedro de Artagão, Checho Gonzales e assim, se consolidando como referência gastronômica na Região dos Lagos.