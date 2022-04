Carros do Quebradores Hoodride chamamm a atenção por onde passam, pela conservação, originalidade e personalização - Divulgação/Monalisa Fagundes

Carros do Quebradores Hoodride chamamm a atenção por onde passam, pela conservação, originalidade e personalizaçãoDivulgação/Monalisa Fagundes

Publicado 06/04/2022 19:23

Macaé - Um grupo de pessoas unidas pela mesma motivação, carros antigos resfriados à ar (aircooled). Assim é o clube denominado Quebradores Hoodride, de Macaé.



Fusca, Kombi, Variant, TL, Gurgel e Puma, são alguns dos automóveis que compõem o clube atualmente e chamam a atenção por onde passam, pela conservação, originalidade e personalização.



Aliás, a arte de cuidar talvez seja um dos principais requisitos para quem quer ter uma relíquia na garagem. Os Quebradores sabem disso. O sentimento de admiração por uma peça antiga, que carrega uma história, a moda de uma época e a tecnologia usada em determinado período de fabricação são algumas razões que enobrecem a posse de uma antiguidade.



Atualmente, os Quebradores contam com 20 membros, apaixonados por carros antigos. Mas, esse número irá aumentar nos próximos meses, pois novos integrantes estão em processo de seleção para ingressar ao clube.

Em fevereiro, o clube elegeu a nova diretoria, para o biênio 22/24. Diogo Maia passou a presidência para Alexandre Pinto, Xandão, e tornou-se o vice-presidente nesta nova gestão. Com eles, estão os diretores Leandro Gonçalves, Matheus Tavares e Pedro Stroligo.Segundo Xandão, o plano inicial é retomar a atividade do clube, que foi muito afetada pela pandemia. “Vamos retornar com nosso grande encontro anual, que já está previsto para acontecer em setembro, no Shopping Plaza Macaé. Também, retornaremos com os movimentos mensais, encontros menores em pontos variados da cidade, para aproximar a cultura de carros antigos a todos de Macaé. Queremos retomar as atividades de cunho social, criando e participando de campanhas para auxílio a diversas instituições que necessitarem de apoio. Em especial, queremos muito ajudar a fomentar o turismo em nossa cidade, recolocando no calendário municipal de eventos um grande encontro de veículos aircooled, para que possamos ajudar a movimentar os diversos setores de serviços local”, pontuou o presidente.Ainda de acordo com Xandão, os Quebradores representam e valorizam a família. “Para mim os Quebradores representam o acolhimento, a amizade, o respeito e principalmente o amor entre pessoas que se aproximaram pelos carros e que hoje contam um com o outro para dividir a estrada da vida”, concluiu.