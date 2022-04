Ainda conforme a PM, Cleyton era conhecido como "justiceiro" de uma facção criminosa - Divulgação

Publicado 06/04/2022 19:43

Macaé - Um homem de 22 anos foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Cajueiros, em Macaé. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Cleyton Rocha da Silva, foi executada por homens que passaram em uma motocicleta, fugindo em seguida. Ainda conforme a PM, Cleyton era conhecido como "justiceiro" de uma facção criminosa.



O crime ocorreu na Rua Arthur Coelho. A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi por hemorragia interna torácica e lesão transfixante de pulmão. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). De acordo com a Civil, Cleyton era natural da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no norte do estado.