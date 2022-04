A WTM Latin América é um evento para o B2B, que oferece oportunidades de negócios, acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismo - Divulgação/Tatiana D'Angello

A WTM Latin América é um evento para o B2B, que oferece oportunidades de negócios, acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismoDivulgação/Tatiana D'Angello

Publicado 08/04/2022 19:08 | Atualizado 08/04/2022 19:12

Macaé - A Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, a partir do presidente Guilherme Abreu e do diretor administrativo financeiro, Willian Chaves, esteve na feira de Eventos e Turismo WTM Latin América que aconteceu na Expo Center Norte em São Paulo. A turismóloga, Fernanda Costa, do Macaé Convention também participou do evento, promovendo as belezas naturais e atrações turísticas do município.

A WTM Latin América é um dos eventos que marcam o retorno das feiras presenciais no Brasil, que representa o retorno de um setor que foi bastante prejudicado e é o principal evento mundial da indústria de viagens e turismo da América Latina.

É um evento para o B2B, que oferece oportunidades de negócios, acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismo. É uma oportunidade para o continente se conectar com o mundo por meio de conexões e ideias valiosas, além de fazer networking e fechar negócios com expositores do mundo inteiro.

A FC&VB-RJ está no estande do Rio de Janeiro, feito pela Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e a TurisRio junto com os Conventions, divulgando os destinos e agendando reuniões com parceiros e operadoras. Guilherme Abreu acredita que a participação na WTM está sendo de extrema importância para a federação. “Aqui nós conseguimos estar juntos com todo o trade do turismo e conseguimos terminar de concretizar a participação de vários setores do nosso congresso de maio em Angra”, o presidente diz.

Já confirmaram que estarão no congresso, nos dias 11 e 12 de maio, uma empresa de software e prefeituras como a de Saquarema, Macaé, Maricá e Paraty.

“Foi de extrema importância a nossa participação, além de divulgar os nossos destinos junto aos Conventions, fechamos parcerias e palestras importantes para o nosso congresso”, Guilherme comenta.

Na oportunidade estiveram presentes secretários dos municípios do Rio, autoridades e ainda tivemos a visita do Ministro Turismo, Carlos Brito, que passou pelo estande.