Guarnição realizava um patrulhamento pela Estrada do Goiabal, na Penha, quando avistou três elementos em atitude suspeita - Divulgação/PM

Publicado 08/04/2022 19:28

Quissamã - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (7), três homens por porte ilegal de arma de fogo em Quissamã. Por volta das 11h30, uma guarnição realizava um patrulhamento pela Estrada do Goiabal, na Penha, quando avistou três elementos em atitude suspeita.



Ao realizar a abordagem, um dos criminosos conseguiu fugir, sendo capturados G.M.D.S., de 21 anos, e M.A.G., de 26, com uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, dois carregadores com 13 munições de mesma calibragem, um rádio transmissor e um aparelho celular.



Logo depois, por volta das 12h10, o terceiro criminoso, que havia fugido momentos antes, identificado como Scooby, foi capturado com uma pitola calibre 9mm, dois carregadores e 22 munições na Estrada do Correio Imperial.

De acordo com a PM, ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas acabou sendo alcançado. O elemento informou que era oriundo da comunidade das Malvinas, em Macaé, e que teria ido ao município quissamaense para tomar as bocas de fumo da cidade. Todos os acusados foram encaminhados para 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), para apreciação da autoridade policial.